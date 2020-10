Dankzij de SSD in de PlayStation 5 zal het laden van games bijzonder snel gaan, zeker in vergelijking met de PlayStation 4. Heel veel demonstraties hebben we daar nog niet van gekregen, maar de eerste berichten zijn tot dusver erg positief. Zo gaat het laden in Spider-Man bijvoorbeeld razendsnel als je snelreizen gebruikt en hetzelfde is van toepassing op Devil May Cry 5: Special Edition.

Deze speciale editie is een heruitgave van Devil May Cry 5 en komt met wat extra features, daarnaast gaat het laden aanzienlijk sneller. Uit een nieuwe video blijkt dat het laden van 22 seconden op de PS4 gereduceerd is tot slechts 4 seconden op de PlayStation 5. Dit gaat zelfs zo snel dat Capcom een knop aan het einde van een laadscherm heeft toegevoegd.

Die knop verschijnt in beeld zodra het laden klaar is, zodat je zelf met een activatie verder kunt. Dit om te voorkomen dat je direct weer in de actie gegooid wordt terwijl je even wat eten/drinken pakken bent of niet oplet.