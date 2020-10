Vorig jaar ging Destiny 2 voor een gedeelte free-to-play en om nieuwkomers tot de game te introduceren werd de Cosmodrome uit de eerste Destiny teruggebracht. Nieuwe spelers maakten hier kennis met hun Ghost, kregen de gameplay uitgelegd en meer. Met de release van Beyond Light over een maand zal Bungie het begin voor nieuwkomers opnieuw gaan inrichten.

Zo keert de volledige Cosmodrome terug als vrij verkenbare omgeving, het enige wat ontbreekt is de Plaguelands uit de Rise of Iron uitbreiding. Hier zul je nu iets langer doorbrengen alvorens je naar de Tower gaat, daar waar je sinds vorig jaar vrij snel naartoe wordt gebracht gezien het aan een goede logische lijn qua ontwikkelingen ontbrak. Dat gaat nu dus aangepast worden.

Het gevolg voor nieuwkomers in eerste instantie was dat ze een beetje in het diepe werden gegooid en dat wil Bungie nu tegengaan door deze aanpassingen. Zo zullen nieuwe spelers op 10 november op dezelfde manier starten in de Cosmodrome, maar in plaats van kort daarna naar de Tower te reizen zullen spelers Shaw Han ontmoeten. Deze persoon voorziet men in een nieuwe questline die spelers bekend maakt met de gameplay van Destiny 2.

“As a new player, you’ll spend your first few missions getting acquainted with the state of the world in Destiny 2.”

Gezien de staat van de wereld verandert naargelang de tijd, zal het voor spelers op deze manier logischer zijn om aansluiting te vinden. De bovenstaande zin roept echter ook de vraag op of die missies veranderen naargelang veranderingen in de wereld plaatsvinden, dat is nu nog even wat onduidelijk.

Verder leert deze aanpak de spelers hoe de progressie in de game werkt, wat engrams zijn, hoe de wapens onderverdeeld zijn en nog veel meer. Het uiteindelijke doel is om een warmer welkom voor nieuwe spelers te creëren. De content is overigens niet exclusief voor nieuwe spelers, bestaande spelers kunnen de questline eveneens spelen door Shaw Han te bezoeken zodra hij geïntroduceerd wordt in Destiny 2.