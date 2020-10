Het is aan ontwikkelaars zelf om een functie in hun cross-gen games te bouwen waarmee savedata van de PS4 naar de PS5-versie omgezet kan worden. Van verschillende titels weten we dat dit niet mogelijk is en uit een verklaring van Sony blijkt dat dit aan ontwikkelaars zelf is. Het is dus even de vraag welke ontwikkelaar wel de moeite neemt en welke niet, althans, dat geldt voor de titels waarover nog geen duidelijkheid is verschenen.

Wat betreft Sackboy: A Big Adventure, die game verschijnt zowel op de PS4 als de PS5 en savedata overzetten is vanaf de release niet mogelijk. Op termijn zal dat veranderen, want de ontwikkelaar heeft aangekondigd dat ze kort na de release van de game een update zullen uitbrengen die dit mogelijk maakt. Het is nog niet duidelijk wat de tijdspanne tussen de release en de update is, maar de ontwikkelaar suggereert dat het niet lang zal duren.