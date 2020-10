Met het delen van de lijst PS4-games die niet op de PS5 speelbaar zullen zijn (zonder update) is het aannemelijk dat elke andere game wel op het platform zal draaien. Zo ook Final Fantasy XIV en die bevestiging is nu ook door Square Enix gegeven. De game werkt op de PlayStation 5 via backwards compatibility, waarbij de performance op de nieuwe console beter zal zijn.

Dat sluit een release van een next-gen update op korte termijn echter ook uit, want daarover is niet gesproken. Sterker nog, daar zijn momenteel geen plannen voor zegt de uitgever. Square Enix stipt aan dat het via backwards compatibility werkt en hierbij kun je PS4 Pro instellingen gebruiken. Die kent op dit moment een standaard en een ‘high’ instelling, waarbij die laatste een zeer instabiele framerate kent.

Dat zal op de PlayStation 5 ongetwijfeld tot het verleden behoren, gezien die nog krachtiger is dan de PS4 Pro. Dat betekent in potentie dat je de game op de PlayStation 5 kunt spelen op een resolutie van 1440p met een framerate van 60 frames per seconden. Verder zullen de laadtijden enorm ingekort worden, maar dat mag geen verrassing zijn.