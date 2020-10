Onder het mom van “waarom zou je dit in hemelsnaam doen?” heeft Sony middels een bericht op het PlayStation Blog bekendgemaakt dat je door middel van Remote-play je PS4-games ook naar je gloednieuwe PlayStation 5 kunt streamen. Dit is best een aparte zet, gezien de nieuwe console zowat volledig backwards compatible is met PS4-titels, met slechts tien games als uitzondering. Het Japanse bedrijf voert als argument aan dat je hiermee kostbare ruimte op je harde schijf kunt besparen.

Sony gebruikt het bericht verder om nog een aantal andere zaken te verduidelijken, zoals het overzetten van je digitale PS4 bibliotheek. Bij het inloggen op je PlayStation Network account op de PS5 zal namelijk direct je beschikbare PS4 content zichtbaar zijn. Op de Disc Edition van de PlayStation 5 kun je natuurlijk ook fysieke PlayStation 4 titels opstarten, wat met de Digital Edition niet mogelijk is.