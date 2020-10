Call of Duty: Warzone krijgt deze week een nieuwe update en zoals je wellicht wel weet, kan het downloaden en installeren nogal wat tijd in beslag nemen. Erg vervelend als je een middag of avond wil gamen maar geconfronteerd wordt met een wachttijd van een uur of langer. Maar geen nood, het is mogelijk om de update weer te pre-loaden.

Update 1.28 is nu beschikbaar om alvast te downloaden, zodat je die enkel nog even moet installeren zodra dat kan. De bedoeling is dat de patch morgenochtend daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld en als je de download al gedaan hebt, is het enkel nog even zaak deze te installeren. Kortom, haal de update alvast binnen als je van plan bent woensdag Call of Duty: Warzone te gaan spelen.

Dit is overigens niet de eerste keer dat Activision en Infinity Ward een update beschikbaar stellen voor pre-load. Dit deden ze ook al vlak voordat seizoen 6 live ging en de wachttijd werd daarmee drastisch ingekort. De installatie kan nog steeds even duren, maar de gigabytes aan data downloaden was al gedaan.

Update 1.28 valt voor de verandering qua grootte mee, de update is rond de 10GB.