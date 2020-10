De PlayStation 4 Pro introduceerde de ‘Boost Mode’ en de PS5 maakt hier ook gebruik van. De modus is op de next-gen console van Sony klaarblijkelijk een stuk beter dan op de PS4 Pro, want het kan er voor zorgen dat de framerate een verdubbeling krijgt wat het speelcomfort natuurlijk behoorlijk ten goede komt. Dit is in ieder geval zo bij Ghost of Tsushima.

Buiten een klein aantal games zijn alle PS4-titels te spelen op de PlayStation 5 dankzij backwards compatibility. De Boost modus kan er bij sommige games voor zorgen dat de resolutie en/of framerate wordt verbeterd. Ghost of Tsushima zal op de next-gen console van Sony een framerate hebben tot 60 fps, wat 30 fps op de PS4 was. Dit is niet de enige verbetering. De laadtijden waren al kort, maar als je het spel speelt op de PlayStation 5, dan zullen deze nog korter zijn.