Sony heeft onlangs eindelijk meer duidelijkheid gegeven over de werking van backwards compatibiliteit van PlayStation 4 titels op de PlayStation 5. De conclusie is dat er – op dit moment – slechts tien games niet op de PS5 zullen werken, waarvan één studio al heeft aangegeven dat ze hopen dit voor de release van de nieuwe console verholpen te hebben.

Nu heeft Sony in een blogpost aangegeven dat een aantal PS4 titels – naast betere laadtijden en bijvoorbeeld stabielere framerates – ook gebruik zullen maken van een aantal user interface features van de PS5. Sony heeft tot nu toe vrijwel niks laten zien van de UI, dus het is nog niet zo goed te zeggen wat ze hiermee bedoelen. Eén van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het gebruiken van ‘save states’ en ‘custom demo’s’, waar een eerder patent nog naar hintte.

PS4 titles get even better on PS5. Select PS4 titles will see increased loading speeds on the PS5 console, and will also leverage Game Boost, offering improved or more stable frame rates. Some titles with unlocked frame rates or dynamic resolution up to 4K may see higher fidelity. Additionally, PS4 games will also take advantage of some of PS5’s new UX features, but more to come on that later.