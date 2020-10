Er is een tijdje niets vernomen van Haven, maar The Game Bakers hebben nu weer van zich laten horen. Er is namelijk een nieuwe trailer verschenen die wat gameplay laat zien.

De adventure-RPG staat gepland voor dit jaar, maar er is nog steeds geen exacte releasedatum bekend. Aangezien de game weer onder de aandacht wordt gebracht is dat wellicht een teken dat de release binnenkort bekendgemaakt zal worden.

De gameplay die wordt getoond in de trailer hieronder draait op een PlayStation 5, maar het spel is straks bij de release ook op de PS4 te spelen.