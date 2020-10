Anderhalve week geleden lanceerde EA Star Wars: Squadrons en onze dogfighter Chris beloonde de game in de review met een mooie voldoende. Met name de virtual reality implementatie is erg noemenswaardig en om de launch week te vieren, heeft EA een infographic gedeeld die een aantal toffe statistieken weergeeft.

Zo wist men in de eerste week bijna 100 miljoen Capital Ships en 600 miljoen(!) Starfighters te vernietigen. Daarbij zijn de X-Wing en Interceptor de meest populaire Starfighters, de door Chris geroemde vr-ervaring is echter door lang niet iedereen gespeeld: slechts 15% van alle spelers heeft de game tot nu toe in vr gespeeld.

Onlangs heeft ontwikkelaar EA Motive ook al patch 1.09 uitgerold, de details van die update kun je hier teruglezen.