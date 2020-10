Obsidian Entertainment wist met The Outer Worlds hoge ogen te gooien en ook wij waren erg te spreken over de game. Inmiddels is ook de eerste uitbreiding verschenen en er zit er nog een aan te komen, maar dat is niet alles. Volgens analist Daniel Ahmad is er namelijk nog meer Outer Worlds onderweg, dat in de zin van een nieuw deel.

Volgens de bronnen van Ahmad is het vervolg op The Outer Worlds al in pre-productie. Er worden dus voorbereidingen getroffen voor een nieuw deel en dan wordt besloten om hiermee door te gaan of niet.

Als er een nieuw deel komt, dan is het natuurlijk de vraag of deze ook op de PlayStation 5 zal verschijnen. Obsidian is ondertussen opgekocht door Microsoft. Het Amerikaanse bedrijf heeft echter laten weten dat games van hun eigen ontwikkelaars niet per se alleen uitkomen voor de Xbox of pc. Ze zullen per game bekijken op welke platformen deze uitkomt.