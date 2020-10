Gespeeld: Yakuza: Like a Dragon – De Yakuza-serie heeft de laatste jaren eindelijk een, welverdiende, fanbase weten op te bouwen buiten Japan. Deze serie gaat immers al mee sinds de PlayStation 2 en dat is natuurlijk niet zonder reden. Nu het verhaal van Kazuma Kiryu is afgesloten, wordt het tijd voor een nieuw hoofdpersonage. En dat gaat ook gepaard met een grote ommezwaai in hoe de game speelt. In plaats van de klassieke beat-em-up gameplay is Yakuza: Like a Dragon omgetoverd tot een heuse turn-based JRPG in de stijl van de oudere Final Fantasy-games en de Persona-serie. Hoewel dit op papier misschien wat vreemd klinkt gezien de toon van de Yakuza-games over het algemeen redelijk realistisch is, heeft SEGA dit toch op een bewonderenswaardige manier weten te implementeren.

Weg uit Kamurocho

Het eerste wat fans van de Yakuza-serie direct zal opvallen is dat het fictieve Kamurocho in Tokio in deze game een veel kleinere rol is gaan spelen. Helemaal afscheid van het district hoeven we nog niet te nemen, maar hoofdzakelijk zullen we Ichiban Kasuga en diens kompanen gaan volgen in Yokohama. Deze stad lijkt ook op een district uit het daadwerkelijke Yokohama in Japan, dus de serie blijft bij gebieden gebaseerd op echte locaties in het land. Tijdens onze speelsessie werden we rond hoofdstuk vijf in het spel gedropt en hadden we dus al genoeg territorium om te verkennen. En, zoals vanouds, smaakte dat eigenlijk direct naar meer.

Het oog voor detail van de Ryu Ga Gotoku Studio, ofwel de Yakuza studio, blijft zeer indrukwekkend. Spelers die zelf daadwerkelijk een keer in Japan zijn geweest of weleens naar Japanse films kijken, zien direct dat het design gebaseerd is op de werkelijkheid. Met de introductie van Kasuga als nieuw hoofdpersonage is een nieuwe hub dan ook wel toepasselijk. Kamurocho is en blijft immers Kiryu’s territorium en het zou ons dan ook niet zijn bevallen als de ontwikkelaar verder had geborduurd op deze oude stad waar we juist zo veel mooie herinneringen hebben beleefd met Kiryu. Yakuza: Like a Dragon is daadwerkelijk een frisse, nieuwe start voor de franchise op verschillende manieren.

Het plot in een notendop

Gezien we de eerste paar uur van Yakuza: Like a Dragon niet hebben kunnen spelen in de previewsessie, is het verhaal voor ons nog ietwat gissen. Ichiban Kasuga was ooit lid van de Tojo Clan en heeft gediend als zondebok voor de fouten van een hoger geplaatst lid. Na achttien jaar in de cel te hebben doorgebracht weet echter niemand meer wie hij is, noch wat hij heeft opgegeven om een ander vrijuit te laten gaan. Als klap op de vuurpijl wordt hij vervolgens ook nog neergeschoten door de leider van de Arakawa Clan, Masumi Arakawa, wanneer Kasuga verhaal probeert te halen. Wat Arakawa echter niet had zien aankomen is dat Kasuga makkelijk vrienden maakt en zo wraak neemt voor het onrecht wat hem is aangedaan.

In onze speelsessie hadden we drie vrienden van Kasuga tot onze beschikking die deel uitmaken van zijn team. In de volledige game mogen we nog meer personages verwachten en kan je wisselen tussen de verschillende mensen. Ieder heeft zo zijn eigen kracht en de één komt beter van pas in het ene gevecht dan de ander. Koichi Adachi is een oud agent die nu een alcoholist is, Yu Nanba is een dokter wiens licentie is ingetrokken waardoor hij zwerver is geworden en Saeko Mukouda is een dame die in een van de cabaret clubs werkt als een hostess. Saeko is overigens ook, samen met een nog niet speelbare dame, een van de eerste vrouwelijke speelbare personages in het Yakuza universum.

Het verkennen van Yokohama

In de stad is er naast het volgen van het hoofdverhaal natuurlijk weer genoeg te doen om jouw tijd te vullen, mocht je niet te snel door de game heen willen vliegen. Naast diverse side-quests die nog altijd zo nu en dan de meest bizarre plots voorschotelen, hebben we natuurlijk ook weer minigames tot onze beschikking. De een wat simpeler uitgewerkt, zoals gokken in een casino, de ander wat uitgebreider in de vorm van Dragon Kart, een flinke knipoog naar de Mario Kart serie. Maar in plaats van schilden en bananen kiest Kasuga liever voor een bazooka… Wat Dragon Kart eigenlijk dusdanig absurdistisch maakt, dat Mario Kart haast begint te blozen.

Dit is natuurlijk nog maar het tipje van de sluier, want zoals we eerder al aangaven is het vechtsysteem volledig op de schop gegaan. Yakuza: Like a Dragon speelt als een turn-based JRPG en dat beviel ons zeer goed. De Yakuza-serie stond natuurlijk altijd al bekend om de maffe moves die Kiryu kon uithalen, maar Kasuga en zijn vrienden gaan hier ver overheen. Kasuga zelf kan diverse lompe moves uithalen met zijn knuppel, Adachi gebruikt zijn drankprobleem in combinatie met vuur, Nanba kan zijn vliegende vrienden van de straat oproepen om vijanden en te vallen en Mukouda gooit haar vrouwelijke charmes in de strijd. Daarnaast heeft ze ook, als een echte vrouw, de meest onwerkelijke voorwerpen in haar handtas zitten.

Voorlopige conclusie

Yakuza: Like a Dragon laat niet lang meer op zich wachten, over een maandje kunnen we jullie meer vertellen over de volledige game. Het doel van dit artikel is dan ook om jullie alvast even warm te laten draaien voor wat jullie te wachten staat. Het is geen vraag of Yakuza: Like a Dragon een goede game wordt, maar eerder of het zich weet te meten met de Kiryu-saga of deze zelfs gaat overtreffen. Er zijn een paar hele interessante keuzes gemaakt en het contrast tussen Kiryu en Kasuga is gigantisch. Wat dat betreft leent het nieuwe vechtsysteem zich goed om de mafheid van Kasuga perfect te verwerken in de gameplay. Binnenkort meer over deze titel die niet alleen Yakuza-fans weer van het nodige vermaak zal voorzien, maar ook liefhebbers van JRPG’s.