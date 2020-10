In de categorie bijzondere samenwerkingen zien we vandaag een teaser van de Burger King, die aangeeft dat er op donderdag 15 oktober iets te gebeuren staat. In de korte teaser hieronder, die door Sony PlayStation gedeeld werd, zien we de mascotte een tasje openen met bijgevolg een geluid dat te horen is.

Na afloop zien we de datum 15 oktober staan, wat lijkt te suggereren dat we dan iets gaan horen omtrent de console. Gezien het geluid overeenkomt met het geluid van de eerdere user interface teaser, bestaat het vermoeden dat we op 15 oktober de user interface van de nieuwe console te zien gaan krijgen.

Met nog een maand tot de release begint het ook de hoogste tijd te worden om dat belangrijke onderdeel van de console wereldkundig te maken, dus laten we hopen dat we donderdag meer te zien krijgen.