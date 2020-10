Rockstar Games, het is al geruime tijd stil rondom deze ontwikkelaar. Dit omdat ze tot op heden geen nieuwe game aangekondigd hebben en zich vooral bezighouden met Red Dead Online en Grand Theft Auto Online. Op zakelijk vlak is er echter wel het een en ander aan de hand, zo blijkt de Engelse ontwikkelaar een nieuwe studio te hebben gekocht.

Het gaat om Ruffian Games, een ontwikkelaar uit Schotland die eerder Crackdown 2 en de multiplayer van Crackdown 3 heeft gemaakt. Tevens werkte deze studio mee aan de Halo: The Master Chief Collection. Sinds begin oktober valt de ontwikkelaar echter onder Rockstar Games en hun naam is bijgevolg ook aangepast naar Rockstar Dundee.

Deze overname komt niet zomaar uit de lucht vallen, Ruffian Games werkte eerder al samen met Rockstar Games en zocht in augustus naar nieuw bloed voor projecten “met onze partners bij Rockstar Games”. Verder is er niets bekend over de overname en waar Rockstar Dundee momenteel aan werkt.