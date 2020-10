Vorige week onthulde Sony dat er slechts tien PS4-games niet zullen werken op de PlayStation 5. Dit is – gezien de enorme catalogus aan games – een erg klein aantal te noemen. Eén van die titels is Shadwen van ontwikkelaar Frozenbyte.

Waar collega studio Mad Triangles al hard bezig is met een fix voor hun game DWVR, zal Frozenbyte dit helaas niet voor Shadwen gaan doen. Volgens een woordvoerder van de studio is het hoofdprobleem dat de game op de PlayStation 5 crasht als er een laadscherm komt. De Trine games en Nine Parchments draaien allemaal wel op de nieuwe console, maar Shadwen loopt dus tegen een cruciaal probleem aan.

De game gebruikt daarbij ook nog eens een vrij oude engine, die ze niet meer ondersteunen. Hier opnieuw in duiken zou flink wat tijd en middelen kosten, en daarom zal Frozenbyte dus geen fix uitrollen voor Shadwen.

“We have a lot of PS4 games that are playable on PS5, including all of the Trine games and Nine Parchments. However, for some reason, Shadwen freezes on the loading screen. If this happened on one of our newer games, we’d probably figure out the reason quickly. Unfortunately, Shadwen is quite old, using an older version of our engine, and we don’t have it up and running anymore.

We’re not doing updates to Shadwen on any platform, so debugging this issue or creating a new version would take quite a lot of effort. Therefore we have decided to keep Shadwen as a PS4 only game.”