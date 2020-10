Door het coronavirus zijn er dit jaar al heel veel games uitgesteld, maar het wil af en toe nog wel eens gebeuren dat een nieuwe titel juist naar voren wordt geschoven. Dit is het geval met Death Come True.

Het was de bedoeling dat de PlayStation 4-versie van de Full Motion Video-adventure op 15 november zou uitkomen. Uitgever Izanagi Games en ontwikkelaar Too Kyo Games hebben laten weten dat de releasedatum aangepast is naar 12 november, drie dagen eerder dus.

De game zal dan alleen digitaal worden aangeboden in de PlayStation Store.