Langzaam maar zeker komt de releasedatum van Watch Dogs: Legion in zicht. Dit heeft als gevolg dat Ubisoft steeds meer reclame aan het maken is voor deze titel en nu is er een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze kan je onder dit bericht checken.

De nieuwe video laat niets zien wat we nog niet van de game wisten, maar is toch een vermakelijk voorproefje op wat komen gaat. Ben je nog niet helemaal op de hoogte van het nieuwste deel in de Watch Dogs-reeks, dan kun je onze uitgebreide preview lezen.

Watch_Dogs: Legion komt op 29 oktober uit voor de PlayStation 4 en is een launchtitel voor de PlayStation 5.