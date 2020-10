Via de Watch Dogs: Legion listing in de Microsoft Store hebben we een idee van wat de bestandgrootte gaat worden van Ubisofts nieuwe hackertitel. Op de pagina – die inmiddels aangepast is – stond vermeld dat Watch Dogs: Legion ongeveer 40,4GB van je harde schijf gaat kosten.

Dit zal op de PlayStation consoles ongeveer hetzelfde zijn en dat maakt de game bijna twee keer groter dan de oudere broertjes, Watch_Dogs en Watch_Dogs 2. Die wogen destijds respectievelijk 20,42GB en 26.64GB. Naar de maatstaven van tegenwoordig ligt 40GB ongeveer in de lijn der verwachtingen en is de game zelfs relatief klein te noemen.

Watch Dogs: Legion is vanaf 29 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. In november volgen er ook versies voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.