Een van de features van de PlayStation 5 is dat de console backward compatible is. Je kunt dus PS4-titels spelen op de next-gen console van Sony, maar dat geldt niet voor alle games. De lijst met spellen die hieronder vallen wordt echter wel weer wat korter.

Sony heeft laten weten dat er tien PlayStation 4-games zijn die niet werken op de PS5, waaronder DWVR. De ontwikkelaar van deze titel meldde al snel dat zij bezig zijn om hun spel alsnog draaiend te krijgen op de nieuwe console van Sony. Nu is er nog een ontwikkelaar die dit voorbeeld volgt.

Het gaat om KT Racing, het team achter TT Isle of Man 2. Deze game is vooralsnog niet op de PS5 te spelen. De ontwikkelaar is nu druk bezig met een patch, zodat deze titel van de ‘beruchte’ lijst zal verdwijnen. Het is nog niet zeker of de patch op de releasedatum van de PlayStation 5 beschikbaar zal zijn, maar het staat vast dat de update komt.

De lijst PS4-games die niet te spelen zijn op de PS5 wordt dus korter en de volgende titels blijven nog over: