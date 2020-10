Tijdens een recente uitgebreide livestream, heeft ontwikkelaar Arc System Works een heleboel uit de doeken gedaan over hun nieuwste Guilty Gear-titel.

Er werd heel wat verteld, maar enkele belangrijke zaken om te onthouden zijn: de concrete releasedatum die werd aangekondigd én de komst van een nieuw personage, Giovanna. Guilty Gear: Strive komt namelijk volgend jaar op 9 april naar de PS4 en PS5.

Giovanna is een nieuwkomer in de franchise, maar uiteraard is ook ruimte voor terugkerende personages. In totaal zal de game bij de launch 15 personages bevatten, maar er staat al een Season Pass gepland met nog vijf personages.

Je kan alle nieuwe trailers hieronder bekijken.