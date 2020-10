Na de VR-game Doctor Who: The Edge of Reality van vorig jaar, keert de Doctor opnieuw terug naar onze consoles voor een nieuw avontuur. Maak kennis met Doctor Who: The Edge of Reality, een herwerkte versie van de eerder genoemde game met nieuwe puzzels, nieuwe monsters én een oude bekende.

Waar Edge of Reality enkel de dertiende Doctor gebruikte, gespeeld door Jodie Whittaker, krijgen we in The Edge of Reality een waar staaltje teamwork te zien tussen zowel de dertiende als de tiende Doctor, gespeeld door David Tennant.

De game staat op de planning voor de lente van 2021. Bekijk de eerste teaser alvast hieronder.