Eerder kregen we al het heuglijke nieuws te horen dat Borderlands 3 gratis de overstap zou maken naar next-gen consoles en het goede nieuws houdt niet op. Die genoemde update laat namelijk niet lang meer op zich wachten: de next-gen versie van Borderlands 3 is namelijk een ‘launch titel’ voor de PS5 en de nieuwe Xbox Series.

Concreet wil dat dus zeggen dat we Borderlands 3 in 4K-resolutie op 60fps kunnen spelen op onze PS5 vanaf de release van de PS5 zelf, op 19 november. Iedereen die de game in zijn bezit heeft, fysiek of digitaal, kan dus vanaf het eerste moment de update installeren en opnieuw beginnen knallen.