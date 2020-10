In sommige gevallen zorgt de PlayStation 5 voor een wereld van verschil als het gaat om grafische pracht en praal. Er zijn al een aantal indrukwekkende trailers en gameplay video’s verschenen van meerdere games, maar bij de één zie je het verschil beter dan bij de ander.

Overcooked! All You Can Eat voor de PS5 is zo’n game waarbij je goed moet kijken, maar als je het eenmaal ziet, is het absoluut te waarderen. Zo zien de textures er wat minder ‘plat’ uit, zijn er meer schaduwen toegevoegd en zijn er voor de algemene uitstraling wat charmante particle effects toegevoegd. De vergelijkingsvideo kun je hieronder bekijken.