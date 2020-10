Nog iets langer dan een maandje en het is zover: een absolute topper en grote kanshebber op de Game of the Year titel ziet dan zijn release. Natuurlijk hebben we het over Cyberpunk 2077, dat uitkomt op 19 november.

De reden dat we dit zeggen is niet alleen omdat we het volste vertrouwen hebben in ontwikkelaar CD Projekt Red, maar ook omdat alles wat ze ons tot nu toe hebben laten zien zo ontzettend veelbelovend is. Ze lijken aan alles gedacht te hebben, tot aan de kleinste details toe.

Via Twitter plaatsen ze nieuwe screenshots online, die er weer piekfijn uitzien. Als je benieuwd ben waarom wij zo lyrisch zijn over een game die nog niet uit is? Check dan zeker het artikel van onze collega Johnny over alles wat we al te weten zijn gekomen over Cyberpunk 2077. En de screenshots? Die check je natuurlijk hieronder!