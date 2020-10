Review: Monster Truck Championship – Van sommige ontwikkelaars weet je dat als zij met een nieuwe game op de proppen komen, de kans zeer groot is dat het een goede titel wordt. Er zijn natuurlijk ook teams waarbij het tegenovergestelde het geval is. Een van deze ontwikkelaars is Teyon. De meest ‘bekende’ games van hen zijn Rambo: The Video Game op de PlayStation 3 en Terminator Resistance op de PlayStation 4. Beide wisten geen indruk te maken, maar dit was voor uitgever Nacon geen reden om hun nieuwste project geen kans te geven. De nieuwste game van Teyon gooit het wel over een andere boeg dan de eerder aangehaalde titels. In plaats van een shooter doen ze nu een gooi naar een racegame, en wel met een subgenre dat je niet vaak ziet: Monster Trucks. Wellicht dat de Poolse ontwikkelaar hier beter mee uit de voeten kan.

Anders dan anders

Monster Truck Championship hoort dan wel in een ander genre thuis dan de al eerder genoemde games van Teyon, racegames zijn net als shooters in grote getale beschikbaar. Het is daardoor moeilijk om je te onderscheiden van de vele titels in dit genre. De Poolse ontwikkelaar doet dit wel degelijk met hun nieuwste project, simpelweg door zich te richten op Monster Trucks. Ten eerste zijn er maar weinig titels die van deze bijzondere vierwielers gebruik maken en ten tweede schotelt het een andere ervaring voor dan andere racetitels. Dit komt mede doordat het besturen van een Monster Truck een geval apart is. Door de gigantische wielen is de draaicirkel heel erg beperkt, maar om dat te verbeteren kan je zowel je voorwielen als je achterwielen onafhankelijk van elkaar besturen.

Waar je met andere racetitels vrijwel direct aan de slag kunt, zal je flink moeten oefenen om de besturing van Monster Truck Championship een beetje onder de knie te krijgen. De eerste paar keren zal je veelvuldig omkukelen of achterstevoren op de baan belanden, doordat je zo gemakkelijk slipt. Er is gelukkig een training modus aanwezig. Hier kan je zelf uitdokteren hoe de besturing werkt en er zijn aparte lessen beschikbaar die je leren hoe je de auto moet besturen en hoe je trucjes kan uitvoeren. Ja, je leest het goed, je kan trucjes uitvoeren met deze gigantische auto’s. Dit is namelijk een groot onderdeel van het Monster Truck gebeuren.

De start van je carrière

De belangrijkste modus in Monster Truck Championship is de carrièremodus, waarin je verschillende toernooien afgaat om uiteindelijk de nummer één van de wereld te worden. Je begint bij de amateurs en langzaam moet je je opwerken naar de professionals. Elk toernooi waar je aan meedoet bestaat uit een aantal onderdelen en deze verschillen per toernooi. Er zijn in totaal vier disciplines beschikbaar: Race, Drag Race, Demolition en Freestyle. Voor de eerste twee geldt dat je als eerste over de streep moet komen, alleen bij Drag Race race je per keer tegen één tegenstander en heeft ieder zijn eigen parkoers. Demolition en Freestyle gooien het over een heel andere boeg.

In Demolition kom je in een arena terecht met objecten die je kan vermorzelen onder je gigantische banden, zoals personenauto’s en caravans. Het is de bedoeling deze kapot te rijden om zo punten te verzamelen. Door het maken van combo’s worden deze ook nog eens vermenigvuldigd. Degene met de meeste punten is de winnaar. In Freestyle moet je je stuurmanskunsten laten zien. Het is zaak om zoveel mogelijk kunstjes uit te voeren en dat vraagt aardig wat vaardigheid van de speler. Ook hier geldt dat combinaties je puntenaantal snel zullen verhogen. De combinatie van raceonderdelen met op punten georiënteerde onderdelen zorgt voor leuke variatie. Je bent niet constant hetzelfde aan het doen en dat is heel verfrissend voor een racegame.

Het is even wennen

Dit klinkt natuurlijk goed, maar als de besturing en physics van de auto niet goed in elkaar zitten, dan is het snel gedaan met de pret. Gelukkig zit het op dit vlak goed in elkaar. Ja, het is heel erg wennen om de auto onder controle te krijgen en ook als je denkt dat je het onder de knie hebt, zal je wel eens de fout in gaan, maar dat is inherent aan Monster Trucks. De ‘afwijkende’ besturing zorgt er juist voor dat de game zich echt doet onderscheiden van andere racegames en daardoor een vrij unieke, maar vooral leuke ervaring voorschotelt. Dat je niet alleen hard moet racen, maar dat ook je rijvaardigheid op de proef wordt gesteld en dat alle disciplines hierbij goed uit de verf komen, houdt de eentonigheid op een afstand.

Minder smakelijk

De carrièremodus is dan wel leuk, maar er zijn ook wat dingen die roet in het eten gooien. Zo is de AI van de tegenstanders niet helemaal wat het zijn moet. Zo sturen ze af en toe onnodig dom in, waardoor je een paar seconden vast komt te zitten in elkaar en ze beuken expres tegen je aan, ook als hun auto bijna uit elkaar valt. Gelukkig heb je hier alleen last van tijdens de race-onderdelen. Wat ook wat beter had gemogen is de mogelijkheden die je buiten de race hebt. Je kan sponsors aantrekken om extra geld te verdienen, je kan je auto upgraden en je bodywork voorzien van verschillende kleuren en prints, maar het is allemaal heel erg basic. Dit had best wat meer uitgediept mogen worden.

Buiten de carrièremodus is er verder weinig voor handen. Je kan elk onderdeel los spelen, maar daar is de lol snel van af. Dan blijft er nog de online modus over, die niet heel veel meer biedt. Je kan Race of Drag Race spelen en daar houdt het mee op. Je kan zelfs geen toernooi opzetten met deze onderdelen, dus het is een los potje spelen zonder echte extra opties. Voor de algehele presentatie geldt ook dat het weinig om het lijf heeft. Grafisch is het oké, maar het publiek ziet er niet al te best uit en de ‘speciale effecten’, zoals vuurwerk als je als winnaar over de finish komt, is meer lachwekkend dan spectaculair. Wat wel een leuke ‘touch’ is, is dat de banden gaandeweg de race onder de modder komen te zitten. Qua algehele user interface en de presentatie van de carrièremodus had het echter ook wel wat spectaculairder mogen zijn. Oftewel: het is allemaal erg simpel gehouden en dat past niet echt bij deze spectaculaire sport.

De grote vraag

Is Monster Truck Championship dan weer de zoveelste tegenvallende game van Teyon? Nee, zeker niet. De Poolse ontwikkelaar heeft zich – afgaande op hun laatste titels – overtroffen. Nu had er wel veel meer in kunnen zitten qua modi en presentatie, en de carrièremodus is vrij basic opgezet, maar de gameplay houdt de game overeind. Het is simpelweg erg leuk om te racen en de verschillende onderdelen zorgen voor een goede variatie. Dat je hoofdzakelijk alleen de carrièremodus zal spelen is jammer, maar het biedt genoeg plezier om het prijskaartje van €39,99 te rechtvaardigen.