PlayStation 4 firmware 8.00 is vandaag door Sony PlayStation uitgerold en die komt natuurlijk met een aantal nieuwe features voor de user interface. Voor het gemak hebben we al deze features hieronder even op een rijtje gezet, zodat je precies weet wat de toevoegingen aan de systeemsoftware zijn.

Party & Messages – Dit onderdeel is nu meer aan elkaar gelinkt en dat is in de user interface te zien. Beide onderdelen gebruiken nu dezelfde ‘Groups’ voor party’s waardoor het vanaf een centraal punt werkt in plaats van twee aparte applicaties met dito groepen. Je kunt nu een party chat starten of een bericht sturen naar de groep waarmee je eerder op de PS4 gechat hebt. Dit werkt straks ook op de PlayStation 5.

Nieuwe Avatars – De basisset avatars is uitgebreid met een reeks nieuwe avatars om te gebruiken. Deze zijn gebaseerd op Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us: Part II, Uncharted 4: A Thief’s End en meer.

Microfoon dempen – Een nieuwe functie is aan het snelmenu toegevoegd, daarmee kun je nu direct alle microfoons dempen tijdens het spelen.

Ouderlijk toezicht – Onder het kopje ‘Ouderlijk toezicht’ worden de opties ‘Communiceren met andere spelers’ en ‘Bekijken van content van andere spelers’ samengevoegd tot een instelling onder de noemer ‘Communicatie en user generated content’. Dit maakt het voor ouders beter te begrijpen en instelbaar. Kinderen kunnen nu zelf ook een verzoek naar hun ouders sturen om bepaalde features te gebruiken in games en zodra dit gedaan wordt, krijgt de ouder een e-mail notificatie met de optie om een uitzondering te maken.

Tweestapsverificatie – De tweestapsverificatie met betrekking tot inloggen is uitgebreid met de ondersteuning voor third party authenticatie applicaties.

Evenement creëren – Na firmware update 8.00 is het niet langer mogelijk om ‘Event Creation’ en ‘Private Community Creation’ te gebruiken. Als je een bestaande privé community hebt, dan kan je die blijven gebruiken.

Tot slot wordt er nog een update uitgerold voor de Remote-play app voor iOS en Android, alsook Windows pc en Mac. Dit verandert de naam naar ‘PS Remote Play’ en de optie om te verbinden naar de PS5 wordt toegevoegd.