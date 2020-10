Sony heeft een nieuwe gamebibliotheek op de officiële PlayStation website gelanceerd. Na het inloggen kun je filteren op zowel PlayStation 4 als op PlayStation 5 games. Zoals eerder aangekondigd is de ondersteuning voor PlayStation 3, PlayStation Portable en PlayStation Vita games komen te vervallen. Uiteraard kun je nog wel games aankopen via de winkels die op die apparaten zelf beschikbaar blijven.

Naast het filteren op de twee eerder genoemde consoles, zijn er nu ook verschillende tabbladen voor Gekocht, Gespeeld, Downloads, PS Plus en PS Now. Dit stelt je in staat te sorteren op wat je voor het laatst hebt gespeeld of welke games je geclaimd hebt. Helaas kun je nog steeds niet zien hoeveel tijd je aan een specifieke game hebt besteed en ook een verlanglijst ontbreekt (nog). Je kunt hier de nieuwe gamebibliotheek bekijken.