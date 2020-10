In een recente teardown video haalde Sony de PlayStation 5 uit elkaar om te laten zien wat er allemaal in de enorme console te vinden is. We weten inmiddels dat de PS5 de grootste console van de volgende generatie gaat worden en volgens Otori Yasuhiro – hoofd van het mechanische en thermische design team – komt dit grotendeels door de fan.

Volgens de Japanner had Sony in theorie de console kleiner kunnen maken als ze ervoor hadden gekozen om met twee kleinere fans te werken. Dit zou echter de productiekosten flink omhoog duwen, Yasuhiro laat tevens in gesprek met Xtech weten dat het aansturen van twee aparte fans een stuk complexer is dan wanner er één fan aanwezig is.

Dit heeft het team dus gedreven om te kiezen voor slechts één grote fan, wat de console dus zelf ook een stuk groter heeft gemaakt.

“It was possible to develop the PlayStation 5 to be smaller. For example, by implementing two cooling fans, one for side A and side B, the PlayStation 5 size would have been reduced.

However, there is naturally an additional cost associated with having two fans. Additionally, controlling the functionality of two fans is more difficult than just one. With these additional obstacles in mind, we decided to cool both sides of the main board with one, large fan.”