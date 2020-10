Een van de launchgames voor de PlayStation 5 is Devil May Cry 5: Special Edition. De game is echter alleen digitaal aan te schaffen als de next-gen console van Sony in de winkels ligt. Wil je liever de fysieke versie hebben, dan hoef je gelukkig niet al te lang te wachten.

De digitale versie van Devil May Cry 5: Special Edition kan je spelen vanaf 19 november. Sommige gamers hebben liever een doosje met een disc erin als ze een nieuwe game aanschaffen. Val jij hieronder? Dan kan je de fysieke versie van de game op 1 december vinden in de schappen van je favoriete winkel.