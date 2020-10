De bliksemsnelle SSD van de aankomende PlayStation 5 moet volgens Sony een van de hoogtepunten zijn deze aankomende generatie. Deze technologie is echter duur, wat mogelijk dus ook een impact heeft op de daadwerkelijk bruikbare opslagruimte van de nieuwe console. Eerder konden we bijvoorbeeld al melden dat de PS5 mogelijk “slechts” 664GB aan ruimte ter beschikking heeft voor de speler.

Die geruchten lijken nu wat meer vorm te krijgen, want een nieuwe video van tech-kanaal Digital Foundry onthult dat de development kit van de PlayStation 5 620GB aan vrije opslagruimte heeft. Dit lijkt dus lager uit te vallen dan de eerdere geruchten, maar dit komt mogelijk doordat dit systeem bedoeld is voor ontwikkelaars en niet voor eindconsumenten.

In de video gaat men tevens gedetailleerd in op het ontwerp en de componenten van de PS5, wat erg interessant te noemen is. Bekijk het filmpje hieronder en oordeel zelf: