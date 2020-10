Ben je een gamer die nog regelmatig Rock Band 4 speelt, dan ben je vast benieuwd in hoeverre alles met de PlayStation 5 samenwerkt. En dan hebben we het natuurlijk over de flinke hoeveelheid DLC die beschikbaar is én natuurlijk de instrumenten. Harmonix heeft hier nu antwoord op gegeven.

Volgens de ontwikkelaar werken de accessoires voor de game op de PS5, precies zoals je dat gewend bent van de PS4. Heb je ook nog DLC aangeschaft voor deze titel, dan kan je die eveneens gebruiken op de PS5. Rock Band 4 spelen op de next-gen console van Sony levert volgens Harmonix dus geen enkel probleem op.