In een recente blogpost liet Sony weten dat Tempest 3D audio vanaf de launch beschikbaar is voor de Pulse 3D Wireless Headset en andere compatibele headsets van andere merken. Over dat laatstgenoemde was tot dit moment echter vrij weinig bekend, maar SteelSeries lijkt behoorlijk veel zin te hebben in de volgende generatie consoles.

Via hun website heeft SteelSeries namelijk bekendgemaakt dat een reeks van hun headsets compatibel zijn met de PlayStation 5 én de Tempest 3D audio engine. Een aantal van deze headsets zullen draadloos werken via een USB-dongle of zijn aan te sluiten via de headset-jack op de controller.

Ten slotte heeft SteelSeries ook aangekondigd dat als je al in het bezit van een Arctis headset bent, deze ook zal werken met de Playstation 5. Mocht je daar niet zeker van zijn, dan verwijst het bedrijf je naar deze pagina.

What if I already own an Arctis? An easy rule of thumb is that if your current Arctis already works with PlayStation 4, then it will be immediately compatible with PlayStation 5.

Je kunt hieronder het volledige overzicht van de nieuwe headsets bekijken:

PlayStation 5 compatible headsets

Arctis 7P No firmware update required Connects wireless via USB 3D audio on PS5



Arctis 1 No firmware update required Connects wired to controller via 3.5mm 3D audio on PS5 Also works on Xbox Series X and more



Arctis 1 Wireless No firmware update required Connects wireless via USB 3D audio on PS5 Also works on any device with USB-C or USB-A



Arctis 3 Console No firmware update required Connects wired to controller via 3.5mm 3D audio on PS5 Also works on Xbox Series X and more



Arctis 5 No firmware update required Connects wired via USB 3D audio on PS5 RGB



Arctis 7 No firmware update required Connects wireless via USB 3D audio on PS5



Arctis 9 No firmware update required Connects wireless via USB 3D audio on PS5



Arctis Pro No firmware update required Connects wired via USB or to controller via 3.5mm 3D audio on PS5



Arctis Pro + GameDAC Optional firmware update will add PS5 input mode to GameDAC Connects wired via USB 3D audio on PS5