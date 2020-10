Er zijn al aardig wat details bekend over Assassin’s Creed: Valhalla, maar Ubisoft Nordic vond het nodig om toch nog wat meer informatie te delen over de game. Zij hebben via Twitter laten weten dat je twee bekende mythologische locaties kunt bezoeken. Wil je liever niet weten welke dit zijn? Lees dan niet verder.

Eivor kan met behulp van ‘Valka the Seer’ terechtkomen in Asgard en Jotunheim. Dit zijn aparte secties van de game, die volgens de ontwikkelaar ‘pretty big’ zijn. Om hier te komen moet Eivor een speciale drank drinken en zo weet Ubisoft op creatieve manier de link te leggen naar binnen de mythologie historische locaties.

In #AssassinsCreedValhalla, with the help of Valka, the Seer, leap beyond reality in to the mythological worlds of Asgard and Jotunheim ⚔️ pic.twitter.com/lcAGfJhsBw

