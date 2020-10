Is Paul W.S. Anderson de geschikte persoon om Monster Hunter naar het witte doek te brengen? Dat is een vraag waar je uren over kan discussiëren. Met de uiterst middelmatige Resident Evil films zette de man zich op de kaart, maar hij heeft ook de cultklassieker Event Horizon op zijn naam staan. Voordeel van de twijfel dan maar? Wij zijn ertoe geneigd.

De eerste volwaardige trailer van de Monster Hunter film is inmiddels op het wereldwijde web belandt. Deze bouwt verder op de korte teaser die we eerder reeds voorgeschoteld kregen en ziet er behoorlijk spectaculair uit. Al valt het uiteraard nog af te wachten hoe trouw de filmversie blijft aan de extreem populaire reeks videogames. We zijn benieuwd.