Spider-Man: Miles Morales begint zo stilaan aan de horizon op te doemen. En als we mogen afgaan op een preview van Game Informer, wordt het een ervaring om U tegen te zeggen. De preview bevat enkele nieuwe details, die we graag even met jullie doorlopen. Zo weten we nu iets meer over wat we kunnen verwachten wanneer de titel in de winkelrekken ligt.

Miles Morales zal een beroep kunnen doen op andere vaardigheden dan Peter Parker. Kwestie van beide spinnenmannen duidelijk van elkaar te onderscheiden. Miles kan bijvoorbeeld uitpakken met enkele uit de kluiten gewassen ‘Venom’ moves of onzichtbaar worden nadat hij gespot wordt. Je kan je vast inbeelden wat voor paniek dit bij de slechteriken zal zaaien.

Ook interessant: de smartphone van Miles, die in deze game meer op de voorgrond zal treden. Dit toestel bevat namelijk een Spider App, waarmee je criminele activiteiten door de stad heen zal kunnen traceren. De op wetenschap gebaseerde minigames uit het origineel zullen dan weer uitblinken door hun afwezigheid. Logisch ook, gezien de achtergrond van Miles.

Klinkt boeiend, toch? Zo ziet het er ook uit. Klik hier om enkele eerder uitgegeven screenshots te bekijken.