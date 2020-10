Het Battle Royale genre is nog steeds volop in leven en een van de grote namen in dit genre is uiteraard Apex Legends. De game is nu al geruime tijd uit en het zesde seizoen is volop bezig. Het huidige seizoen zal op 10 november eindigen, wanneer ook het nieuwe seizoen van start gaat. Tevens zal Apex Legends dan een nieuwe editie onder de noemer Champion Edition krijgen.

Deze uitgebreide editie zal alle eerder uitgebrachte Legends bevatten evenals de nog niet aangekondigde Legend voor seizoen 7. De Champion Edition bevat drie exclusieve Legendary skins voor Crypto, Wraith en Revenant, en ze krijgen allemaal hun bijbehorende wapenskins. Hieronder kan je de volledige inhoud van de Champion Edition bekijken met de bijbehorende trailer.

De Apex Legends Champion Edition zal voor €39,99 over de toonbank gaan.