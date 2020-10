Zoals gebruikelijk mag je bijna iedere week een nieuwe deal in de PlayStation Store verwachten en dit keer gaat het om NBA 2K21. Deze game kwam afgelopen september pas uit en is dus nu al met korting verkrijgbaar in de PlayStation Store.

NBA 2K21 is tot en met 22 oktober verkrijgbaar voor een prijs van €48,99. De deal van de week geeft je 30% korting. Deze deal is alleen geldig voor de standaard editie van NBA 2K21. Mocht je de duurdere editie – Mamba Forever Edition – willen kopen dan moet je de volle pond betalen.

Meer over NBA 2K21 lees je terug in onze review.