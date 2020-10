Eind september kon je al lezen dat Kingdom Hearts: Melody of Memory halverwege oktober een demo zou krijgen. Deze melodieuze game die zich binnen het Kingdom Hearts universum afspeelt verschijnt op 13 november en heeft vandaag de eerder beloofde demo ontvangen.

Melody of Memory speelt zich weliswaar in het universum af, maar heeft inhoudelijk niet veel te maken met de gebeurtenissen van de franchise zelf. Zoals je in de beelden hieronder kunt zien, draait deze game volledig om ritme, melodie en dans, en deze zo goed mogelijk uit te voeren met de bekende personages.

Interesse in de demo? Dan kan je hier terecht.