Met nog een week of vijf te gaan voordat de PlayStation 5 in de winkels ligt, is de fysieke productie van PS5-games ook van start gegaan. Een van de launchgames is Godfall en de eerste druk is nu klaar. De uitgever van de game, Gearbox Software, heeft inmiddels een fysiek exemplaar in handen en Randy Pitchford kon het niet laten om dit te delen.

Hij stelt bij zijn bericht dat hij met Godfall de eerste geproduceerde PS5-game in handen heeft, toch een soort van primeur. Dat geeft ons ook gelijk een blik op een eerste echte PS5-game qua hoesje, disc en achterkant. Er zullen nu snel vast meer games gaan volgen, alles moet immers zo langzamerhand verscheept gaan worden naar retailers.