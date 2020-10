Borderlands 3 is nu al dik een jaar verkrijgbaar, maar Gearbox Software en 2K Games zijn zeker nog niet klaar met de titel. Zo kon je eerder deze week al lezen dat de next-gen upgrade van de game op 19 november beschikbaar zal zijn op de PlayStation 5, zodat je direct vanaf dag een je avonturen kunt voortzetten.

Nu hebben we nog een nieuwtje, want de ontwikkelaar en uitgever maken vanmiddag bekend dat Borderlands 3 een tweede Season Pass krijgt. Deze zal op 10 november verschijnen en omvat een tweetal nieuwe extra’s: Designer’s Cut en Director’s Cut. Ook komen er via die manier nieuwe looks voor de vier Vault Hunters naar de game.

De eerste add-on die uitkomt heet Designer’s Cut, die totaal nieuwe manieren creëert om Borderlands 3 te spelen door een extra Skill Tree voor elke Vault Hunter, een nieuwe stand-alone modus genaamd Arms Race en meer te introduceren. Deze uitbreiding verschijnt op 10 november, de Director’s Cut verschijnt in de lente van 2021.

Binnenkort zal Gearbox meer bekendmaken en zodra we de eerste beelden hebben lees en zie je het hier.