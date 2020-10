Een van de onderdelen van de PlayStation 5 die tot op heden in nevelen gehuld was, was de user interface. Een eerdere wat merkwaardige teaser hintte echter naar de onthulling van de user interface op donderdag en dat is nu officieel een feit.

Via een video laat Sony voor het eerst de user interface van de console zien. Deze user interface is volledig gericht op de gebruiker om hem of haar de echte next-gen ervaring te bezorgen. Dit komt met allerlei nieuwe features die afgestemd zijn op het verbeteren van de algehele ervaring.

Een van de hoogtepunten is het nieuwe ‘Control Center’ en van daaruit krijg je vrijwel direct toegang tot alles wat je van de PlayStation 5 nodig hebt. Je kunt dit centrum met een druk op de knop oproepen en dat ook zonder een game te hoeven verlaten.

Een nieuwe feature in de user interface is ‘Activities’ en die worden gepresenteerd als kaarten in het Control Center. Dit stelt je in staat om nieuwe gameplay mogelijkheden te ontdekken, terug te gaan naar dingen die je eventueel hebt gemist, direct naar specifieke levels of uitdagingen te gaan en meer.

Sommige van deze ‘Activity Cards’ kunnen in picture-in-picture modus geplaatst worden zonder dat je daarvoor de game hoeft te verlaten. Op die manier heb je nog meer overzicht en de informatie sneller bij de hand.

Verder was het primaire doel van Sony om de tijd die zit tussen je actie en daadwerkelijke gameplay zoveel mogelijk in te korten. Alles moet sneller en daar is de user interface omheen gebouwd, zodat je nooit te lang hoeft te wachten.

De video hieronder legt alles goed uit, maar Sony zegt hierbij wel dat het nog ‘work in progress’ is, dus dingen kunnen straks ietwat anders zijn.