Met het uitrollen van de nieuwe firmware update voor de PlayStation 4 kwam er ook een feature aan het licht voor de PlayStation 5. Versie 8.00 maakt het mogelijk om een Party aan te maken met daarin PS5-eigenaren, maar daar kwam de waarschuwing bij dat als je dit gaat gebruiken, je akkoord gaat met dat je gesprek mogelijk wordt opgenomen en beoordeeld.

Deze waarschuwing zorgde bij sommige PlayStation-gamers voor weerstand. Zij dachten dat dit betekende dat PlayStation de gesprekken die je voert in je Party kan opnemen. Sony heeft nu laten weten dat dit niet het geval is. Zij zullen geen gesprekken opnemen, maar degene met wie je in een Party zit en een PlayStation 5 heeft, kan dit wel doen.

Dit betekent dat als een van je ‘vrienden’ in je Party van mening is dat je te grove of provocerende taal uitkraamt, zij dit kunnen opnemen en aanbieden aan Sony ter moderatie. Het Japanse bedrijf zal dit dan beluisteren en daar eventueel actie tegen ondernemen.