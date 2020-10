Een van de meer bijzondere titels die gepland staat voor begin volgend jaar is AWAY: The Survival Series. Er is nog vrij weinig van deze game getoond, dus de ontwikkelaar vond het tijd om een gameplayvideo beschikbaar te stellen. Deze video kan je onder dit bericht checken.

In AWAY: The Survival Series speel je als een suikereekhoorn, die niet alleen zichzelf, maar ook zijn gezin moet beschermen. Tijdens het avontuur zal je ook de controle krijgen over andere dieren, waaronder kevers en hagedissen. Je gehele reis wordt voorzien van commentaar, waardoor het aanvoelt als een documentaire.