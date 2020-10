De release van Watch Dogs: Legion nadert gestaag en Ubisoft is daarom steeds meer van de game aan het laten zien. Zo hebben we al diverse trailers en gameplayvideo’s voorbij zien komen, en dat is ook vandaag weer het geval. Pak je schoolspullen er maar bij, want de les is begonnen in deze ‘Classroom 101’ trailer.

In deze creatieve video draait het allemaal om het rekruteren van vrijwel elke burger die je tegenkomt. De video legt uit hoe dit allemaal in zijn werk gaat en verschillende ‘leerlingen’ vertellen hoe zij bepaalde missies met verschillende personages hebben voltooid. De trailer is leuk gemaakt en zeker even de moeite waard om te kijken.