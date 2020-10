De beta van Call of Duty: Black Ops Cold War is weer bezig en zal tot en met 19 oktober duren. De franchise heeft natuurlijk altijd trouwe modi zoals Team Deathmatch, Domination, Search and Destroy, en nog vele andere. Toch zien we nu en dan een nieuwe modus verschijnen binnen de franchise en dat is ook dit jaar weer het geval.

Deze nieuwe trailer introduceert de modus Fireteam: Dirty Bomb, een grote modus waar 40 spelers aan kunnen deelnemen. Er wordt gespeeld in vier teams van tien spelers. Het is hierin mogelijk om gebruik te maken van voertuigen. Het doel is dat je als team probeert om een bom te laten ontploffen. Wanneer zo’n dirty bomb ontploft, zal er radiatie verschijnen die langzaam maar zeker alle spelers doodt. Wanneer je het uranium oppakt, zal dat invloed hebben op je bewegingssnelheid en health regen.

Hieronder kan je een eerste indruk bekijken van Fireteam: Dirty Bomb dat nu ook in de beta te spelen valt.