Destiny 2 zal met de introductie van de next-gen systemen ook de stap maken naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Dat weten we al een tijdje, maar wanneer de upgrade precies beschikbaar gesteld wordt, was nog onduidelijk. Bungie is daar nu over naar buiten getreden en zo kunnen we melden dat de gratis upgrade vanaf 8 december beschikbaar is.

Deze upgrade zorgt voor snellere laadtijden en nieuw is de toevoeging van een FOV-slider in de instellingen. Daarmee kun je het kijkoppervlak in-game aanpassen van kleiner naar groter en andersom. Een andere verbetering is het inspecteren van je inventory, dat nu eveneens soepeler moet lopen.

Bungie stelt echter wel dat de snelheid van alles deels afhankelijk is van je netwerkverbinding en de matchmaking, wat logisch is gezien het een online game betreft. Tot slot zal het vanaf de genoemde datum mogelijk zijn om cross-gen te spelen. Op de PS4 kan je tegen en met de PS5 spelen en vice versa. Cross-play is niet mogelijk, dat komt op een later tijdstip naar Destiny 2.