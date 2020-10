Met het onthullen van de user interface van de PlayStation 5 gisteren, is er weer een belangrijk onderdeel van de console zichtbaar geworden. We kregen een uitgebreide kijk op hoe je straks door het PlayStation 5 menu zult navigeren en ook kregen we de nodige nieuwe features te zien.

Een van deze features is een in-game hints- en tipssysteem, en hoewel het genoemd werd in de video, besteden we er toch nog even apart aandacht aan. Dit systeem, dat ‘Game Help’ heet, kan je gebruiken voor tips tijdens het spelen. Dit is bijvoorbeeld handig voor als je ergens vast komt te zitten.

In plaats van naar YouTube te gaan of in een gids te spitten, kan je nu met een druk op de knop informatie over de vereiste handeling krijgen. Een ideale feature die het gamen net wat soepeler moet maken, maar er zit een klein addertje onder het gras.

Een vereiste om dit te kunnen gebruiken, is dat je een actief PlayStation Plus lidmaatschap hebt. Dat suggereert dat deze feature tot op zekere hoogte uitsluitend voor abonnees beschikbaar is, hoewel Sony daar niet dieper op in is gegaan. Met name het stukje ‘some PS5 games’ is interessant, want dat wekt de indruk dat er gradaties zijn.

Mogelijk binnenkort meer duidelijkheid.