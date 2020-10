Sony onthulde gisteren de user interface van de PlayStation 5 en via de video zijn we een hoop meer details te weten gekomen. Digital Foundry had echter de kans om met Hideaki Nishino, senior vice president van platform en planning management, te spreken over de nieuwe user interface en dat levert extra details op.

Het artikel op Eurogamer is bijzonder uitgebreid en we hebben de belangrijkste details hieronder op een rijtje gezet:

De video’s die als hulp dienen in een game kunnen full-screen afgespeeld worden, maar ook picture-in-picture.

PS4-games zouden eveneens gebruik kunnen maken van het kaartsysteem van de PS5, maar hoe ver dat gaat is nog niet bekend.

De juiste presentatie van hulp komt voort uit verzamelde metadata onder de spelers. Tevens vraagt Sony ontwikkelaars en uitgevers om hen te voorzien van informatie, zodat het piekfijn afgestemd kan worden.

Dit systeem is tevens een manier voor ontwikkelaars om te laten zien welke uitdagingen en activiteiten er in een game zitten. Specifiek voor als de kans aanwezig is dat men er overheen kijkt.

Al deze extra informatie is extra, het zal dus nooit een belemmering vormen in de manier van spelen.

Aanvullende uitdagingen die ontwikkelaars beschikbaar stellen, bijvoorbeeld op wekelijkse of maandelijkse basis, kunnen via het kaartsysteem aan de spelers gepresenteerd worden. Hierdoor versmelt de game meer met de user interface en andersom.

Dit alles kost geheugen en rekenkracht, maar Sony probeert dat naargelang het perspectief in lijn te houden met current-gen platformen. Dat betekent dat ontwikkelaars niet met extra beperkingen te maken krijgen in hardwarematige capaciteit.

Het opstarten van Destruction AllStars ging snel, dit was tot aan het menu een ‘koude’ opstart, dus geen resume actie.

De user interface draait op een native 4K resolutie en dat met HDR ingeschakeld, waardoor het er haarscherp uitziet.

Uit de video blijkt ook dat je je Trophy-voortgang kunt volgen, maar details daarover zijn nog schaars.

Tot slot nog een ander belangrijk nieuwtje die we niet moeten vergeten. Als je een game op disc koopt en installeert, dan kan je die offline spelen. De getoonde user interface features vragen natuurlijk om een internetverbinding, maar die is niet verplicht bij het gebruiken van de console en het spelen van games. Tenzij je natuurlijk online wilt gamen of wanneer je een gedeelte van de game nog moet downloaden.