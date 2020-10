Dat we op de PlayStation 5 veel kortere laadtijden mogen verwachten dan op de PlayStation 4 was ons natuurlijk al langere tijd bekend. Dat neemt niet weg dat het leuk blijft om te zien wat we over een maandje mogen verwachten. In Spider-Man: Miles Morales op de PS5 zijn de laadtijden in ieder geval haast niet bestaand.

Hoe dit is met het opstarten van de game durven we nog niet met zekerheid te zeggen, maar het filmpje in de onderstaande tweet spreekt boekdelen. Op de PlayStation 4 werd je bij het verlaten van een hideout getrakteerd op een laadscherm van circa 18 seconden. In Miles Morales op de PS5 is dit laadscherm gewoon letterlijk weg. De toekomst ziet er schitterend uit.