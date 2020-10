Vanavond vond er weer een nieuwe Night City Wire uitzending plaats waarin CD Projekt RED weer de nodige nieuwe beelden van Cyberpunk 2077 liet zien. De focus lag dit keer voornamelijk op de voertuigen die je in Night City treft en die worden getoond in een nieuwe video.

Onder de voertuigen valt ook de Porsche 911 Turbo, dat natuurlijk een klassieker van weleer is. Deze auto zit niet zomaar in de game, deze behoort Johnny Silverhand toe. Hoewel de auto een klassieker is, is deze wel gemodificeerd naar Cyberpunk 2077 standaarden, maar die look van toen is niet verloren gegaan.

Dat is echter lang niet het enige wat je onder je kont krijgt in de game en de nieuwe video geeft je daar een goed zicht op.

Samen met de bovenstaande beelden heeft CD Projekt RED ook een nieuwe CGI trailer gedeeld en die kunnen we je uiteraard ook niet onthouden. Ook in deze trailer ligt de nadruk enigszins op de voertuigen van de game.

Tot slot hieronder nog video’s die een kijkje achter de schermen geven, maar eerst een video die zich richt op de stijlen die je in de game zult aantreffen.